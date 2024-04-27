إصابة شيكابالا تثير صدمة جوميز قبل مباراة الزمالك ودريمز

أثارت الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وتعرض شيكابالا للإصابة في العضلة الأمامية في مران الفريق الأبيض أمس بغانا، حيث خرج من المران خشية تفاقم إصابته.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني غدًا الأحد في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعدما تعادلا الفريقين سلبيًا في مباراة الذهاب من دون أهداف.

وتأكد خروج شيكابالا من مباراة دريمز الغاني المقرر لها غدًا الأحد، وهو الأمر الذي أثار قلق الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة جوميز.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني كالتالي..

حراسة المرمى : محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع : حسام عبد المجيد – عمر جابر – حمزة المثلوثي -مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط :أحمد حمدي – زياد كمال – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله “نيمار” – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: ناصر منسي – سيف الجزيري – سامسون أكينيولا .