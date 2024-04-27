تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونيخ.. مرموش أساسيًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة بايرن ميونيخ، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 45 نقطة، بينما يقع بايرن ميونيخ في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لآينتراخت فرانكفورت لمواجهة النادي البافاري.وكان مرموش سجل هدفاً وصنع 2 آخرين في مباراة بايرن ميونيخ في الدور الأول من الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز فرانكفورت بنتيجة (5-1).