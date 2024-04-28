قمة دوري إنجليزي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة، حيث تستأنف مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب نصف نهائي كأس الكونفدرالية والدوري الإيطالي والإسباني.

ويسعى أرسنال إلى مواصلة الانتصارات أمام توتنهام وحصد لقب الدوري الإنجليزي، بينما يريد الزمالك التأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب دريمز الغاني.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1

برايتون ضد بورنموث - 4 عصرا - beIN SPORTS 2

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

كأس الكونفدرالية

الزمالك ضد دريمز - 7 مساء - beIN SPORTS 6

اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان - 10 مساء - beIN SPORTS 6

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد تورينو - 1.30 ظهرا - SSC

أتالانتا ضد إمبولي - 7 مساء - SSC

نابولي ضد روما - 7 مساء - SSC

فيورنتينا ضد ساسولو - 9.45 مساء - SSC

الدوري الإسباني

قادش ضد ريال مايوركا - 3 عصرا - beIN SPORTS 3

فياريال ضد فاييكانو - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

ريال بيتيس ضد إشبيلية - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري المصري

المصري ضد الداخلية - 4 عصرا - on time sports

المقاولون ضد سموحة - 7 مساء - on time sports

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد يونيون برلين - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5

كولن ضد ماينز - 6.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

الدوري الفرنسي

ليل ضد ميتز - 2 ظهرا - beIN SPORTS 4

نيس ضد ستراسبورج - 4 عصرا - beIN SPORTS XTRA 1

ليون ضد موناكو - 8 مساء - لا يوجد في جدول البث

مارسيليا ضد لانس - 10 مساء - beIN SPORTS 4