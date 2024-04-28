هل ينضم محمد صلاح لمنتخب مصر بعد أزمته مع كلوب؟

أثارت المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز حدث الشارع الرياضي العالمي.

والتقطت الكاميرات مشادة كلامية بين صلاح وكلوب في مباراة وستهام يونايتد أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على استدعاء محمد صلاح لمعسكر الفراعنة المقبل؛ لما يمثله من إضافة كبيرة في صفوف المنتخب الوطني.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز في أول جولتين بالتصفيات.

وكان حسام حسن قد لعب بطولة كأس عاصمة مصر الودية، بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز على نيوزلندا في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد، قبل أن يتلقى الهزيمة من كرواتيا في المباراة النهئاية برباعية مقابل هدفين.