قائمة مصابي بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية، عن قائمة مصابي فريق بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء القادم، 30 إبريل الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب “أليانز أرينا” معقل العملاق البافاري، مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ووفقًا لـ “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أشارت أن بايرن ميونخ سيفقد بعض نجومه المؤثرة في مباراة ريال مدريد مثل جمال موسيالا بسبب إصابته في أوتار الركبة، بالإضافة إلى لايمر الذي لديه إصابة في الكاحل، وماتياس دي ليخت الذي يعاني من ألم بالرباط الداخلي للركبة.

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وينضم هؤلاء اللاعبين إلى المصابين من قبل مثل بونا سار وساشا بوي وكينجسلي كومان.

ببنما عاد من الإصابة سيرج جنابري وليروي ساني، بعد غيابهما عن مواجهة اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، السبت الماضي.