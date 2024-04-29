بعد تأهل الزمالك.. موعد نهائي الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن نادى الزمالك من الوصول لنهائى البطولة الكونفدرالية المقرر لهما 12 و19 مايو منتظرًا الفائز من نهضة بركان المغربى واتحاد العاصمة.

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز من لقاء نهضة بركان المغربى وتحاد العاصمة الجزائري، في النهائي.

تأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب بالقاهرة قد انتهى بالتعادل السلبي.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 12 من كرة ثابتة، بعدما تحصل الزمالك على ركلة ركنية نفذها زيزو واستقبلها حمزة المثلوثى وسط غفلة من دفاعات دريمز ليسجل الهدف الأول.

وفى الدقيقة 28 سدد سامسون أكينيولا الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر أقصى الزأوية اليسرى لداخل الشباك.

وفى الدقيقة 60 مرر سيف الدين الجزيرى الكرة بشكل رائع لمصطفى شلبى المنطلق جهة اليسار وتوغل الأخير داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسدد الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك