الشيبي يهدد تواجد حسين الشحات مع الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصبح حسين الشحات، نجم النادي الاهلي مهددًا بالمنع من السفر مع بعثة الفريق الأول إلى تونس لخوض مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

وضرب النادي الاهلي موعدًا ناريًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

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ويلتقي المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بتونس، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 25 مايو الجاري في القاهرة.

وكان الدولي المغربي محمد الشيبي نجم فريق بيراميدز قد تقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات في المحاكم العادية بسبب المشادة التي حدثت بينهما في مباراة الموسم الماضي.

واتهم لاعب بيراميدز حسين الشحات بالتعدي عليه وسبه وقذفه، حيث تم تحديد جلسة لنجم الاهلي في الثامن عشر من إبريل الماضي، وتخلف نجم الأحمر عن الحضور ليتم تحديد جلسة أخرى له يو 9 مايو الجاري.

وفي حالة أُُصدر حكم ضد حسين الشحات في الجلسة القادمة، سيكون نجم الأحمر مهددًا بالمنع من السفر خارج البلاد، وبالتالي غيابه عن خوض مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.