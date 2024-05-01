مواجهة الدوري .. إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 20 من الدوري الممتاز.





ويمثل الدراويش في اللقاء كل من :

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.

الهجوم: أحمد الشيخ- عبدالرحمن مجدي- نادر فرج.

على صعيد متصل ، أعلن مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي، الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.