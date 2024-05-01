الزمالك ينهى أزمة مستحقات المغربى بلحاج بالتراضى

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق بشأن حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتم الاتفاق بين محامي اللاعب وكل من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعمرو أدهم عضو المجلس على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب لدى النادي، بناء على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ليتم إسدال الستار على القضية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار.