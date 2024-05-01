«الأهلي تخلى عن مبادئه».. عصام الحضري يعلق على انضمام كهربا وإمام عاشور للمارد الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومدرب حراس منتخب سوريا الحالي، أن تواجد إمام عاشور ومحمود كهربا داخل المارد الأحمر "يعد مخالفاً لمبادئ النادي".

وقال الحضري، في تصريحات لإذاعة "Marina FM" الكويتية: "أعترف أنني أخطأت بالرحيل عن النادي الأهلي، ولكن علاقتي ما زالت جيدة مع النادي، وعلى تواصل دائم مع الأهلاوية ما عدا مجلس معين".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر السابق: "لا أحب حسن حمدي، وأثناء تجديد عقدي مع النادي لم أكن أحصل على حقي، ولكنني كنت أبذل كل طاقتي من أجل النادي".

وواصل: "كان يأتي لي الكثير من عروض الاحتراف قبل رحيلي عن الأهلي، وعدلي القيعي وحسن حمدي كانا يعلمان ذلك، ولم يرفض أحد منهم فكرة احترافي".

وتابع الحضري: "علاقتي برئيس الأهلي السابق محمود طاهر جيدة، وهو من الأشخاص الذين تعلموا من صالح سليم، وعدم تدخله لعودتي إلى النادي الأهلي، يعود إلى المبادئ والقيم التي تحكم النادي".

وأكد: "لا ينبغي أن يكون هناك لاعبين أساءو لجماهير الأهلي ورموزه وإدارته وتجدهم موجودين بالفريق، وأقصد بذلك إمام عاشور وأيضاً محمود كهربا".

واختتم عصام الحضري تصريحاته قائلا: "المبادئ كانت زمان، ولكنها الآن أصبحت تتجزأ، وهذا أمر غير منطقي".