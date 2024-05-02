بوروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان بذهاب دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان 1-صفر اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل نيكلاس فولكروغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.



وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يصوب 10 تسديدات على الخشبات الثلاث في موسم واحد من دوري الأبطال منذ ريال مدريد في موسم 2020-2021.



وبات وارن زائير إيمري بعمر 18 عاماً و54 يوماً أصغر لاعب يشارك كأساسي في مباراة ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ الألماني يوليان دراكسلر في مايو 2011.



وانفرد أشرف حكيمي بالرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات للاعب مغربي في دوري أبطال أوروبا برصيد 46 مباراة متخطياً حكيم زياش.



قام الإنجليزي سانشو بـ12 مراوغة ناجحة في المباراة وهو رقم قياسي في المسابقة هذا الموسم.



وبات كل من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان أول فريقين يتواجهان في نصف النهائي بعدما تواجها في دور المجموعات لنفس الموسم من دوري الأبطال بعد ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بالذات في موسم 2012-2013.



كما لم يستطع باريس سان جيرمان في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 19 مباراة خارج أرضه في المسابقة القارية العريقة.



ولم ينجح الفريق الباريسي في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات خارج ملعبه في مراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال.



(بي إن سبورت)