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شريف عبدالمنعم: الفوز أهم من الأداء بالنسبة للأهلي في الفترة الحالية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأحمر استحق الفوز على فريق الإسماعيلي اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الفوز أهم من الأداء بالنسبة للأهلي في الفترة الحالية نظراً لضغط المباريات الأفريقية والمحلية في الوقت الحالي ".


وتابع:" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أدار مباراة الإسماعيلي بشكل جيد واستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط ".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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