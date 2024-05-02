مفاجأة مرتقبة بالهجوم في تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم مع نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال20 من الدوري المصري.

ويعاني الفريق الأبيض من عدة غيابات بالفترة الأخيرة، وأبرزهم غياب محمد صبحي ومحمود شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما للإصابة، وترافيس موتيابا وسيد عبد الله نيمار لوجهة نظر فنية.

جوميز يدفع بالمهاجم سامسون أكينيولا امام البنك الأهلي

من المتوقع أن بدفع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بالمهاجم البنيني سامسون أكينيولا في خط الهجوم بدلا من التونسي سيف الجزيري اللذي يغيب عن اللقاء لتراكم الانذارات.

كما من المنتظر ان يشهد التشكيل عودة الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر، بعد غيابهم عن اخر مباراتين للفريق لعدم قيدهم أفريقيا.

ليكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر،سامسون، أحمد سيد زيزو.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلى فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر في جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 14 هدف.

فيما يحتل البنك الاهلى الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 28 هدف.