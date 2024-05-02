وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي

ياسر رشاد - القاهرة - لتطوير وحدة الطب الرياضي بمحافظة الوادي الجديد..

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ظهر اليوم " الخميس " بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي ، وبحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادى الجديد بهدف تشغيل وحدة الطب الرياضى بمدينة الخارجة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بشأن تشغيل الوحدة الطبية بالخارجة والاستفادة من الكوادر الطبية بالجامعة من خلال خدمات المبنى التابع للإدارة المركزية للطب الرياضى ومديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد وذلك لتحقيق خدمة مجتمعية لأبناء المحافظة وتقديم خدمات طبية وعلاج طبيعى وتأهيل سواء للرياضيين أو غير الرياضيين

وأكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية الوحدة الطبية بالخارجة بالوادي الجديد ، نظرا لأنه سيتم استثمار العنصر البشري من الأطباء المتخصصين من كلية الطب بالجامعة لخدمة الرياضيين من أبناء المحافظة وبالأخص في العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي.

وأضاف "صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهود كبيرة لتطوير الطب الرياضي وجعل مصر من الدول المتقدمة فيه ، لإتاحة الفرصة لابطالنا الرياضيين للعلاج والتأهيل الطبي وفقا لمواصفات عالية المستوي وفي ضوء توفير الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات الطبية للرياضيين مضيفاً أن هذا البروتوكول سيتم تنفيذه من خلال تعاون ثلاثي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي ومحافظة الوادي الجديد.

أشار الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعه الوادي الجديد الي أن التعاون مع الوزارة خطوة مهمة للجامعة لتحقيق عدد كبير من الخدمات المجتمعية ومساعدة مؤسسات الدولة المصرية وبالأخص وزارة الشباب والرياضة في تحقيق جزء من أهدافها ورؤيتها نحو خدمة الرياضيين وبالأخص داخل محافظة الوادى الجديد.