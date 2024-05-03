جمال علام: فيتوريا سيحصل على الشرط الجزائي.. والملف أغلق تمامًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن أزمة المستحقات المالية للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، انتهت تماما.

وأوضح جمال علام في حواره مع برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc أن اتحاد الكرة تلقى ردا من وزارة الشباب والرياضة بشأن الفتوى القانونية لعقد روي فيتوريا.

وأكد علام أن المدرب البرتغالي سيحصل على جميع مسحتقاته المالية المتعلقة بالشرط الجزائي، وأن الملف أغلق تماما، مشيرا إلى أن مساعدي فيتوريا أيضا حصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة.

جمال علام مفيش أي مشاكل في المنتخب



وقال جمال علام انه لا توجد أي أزمات أو خلافات في التوقيت الحالي بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب، وأن المدرب حريص على التواصل والمتابعة الدائمة لكل اللاعبين.

وأضاف علام: "مفيش أي مشاكل بين جهاز المنتخب واللاعبين.. ولازم نقفل الباب ده تماما".

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن هناك تنسيق كامل بين جهاز المنتخب ورابطة الأندية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع طلبات حسام حسن بشأن مباريات الدوري، خاصة في إطار الاستعداد للمعسكر القادم للفراعنة في شهر يونيو، تحضيرا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.