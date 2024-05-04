موعد مباراة  أتلتيكو مدريد وريال مايوركا اليوم بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًأ علي نظيره فريق ريال مايوركا، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "سون مويس"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويخوض فريق أتلتيكو مدريد اللقاء، بحثًا عن الفوز للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يسعى ريال مايوركا لتحقيق فوزه الأول على أتلتيكو مدريد منذ عام 2018.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد فى العاشرة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة.

ستبث أحداث مباراة ريال مايوركا و أتلتيكو مدريد عبر beIN Sports HD 3.

يتواجد فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مع 4 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 62 هدفًا وتلقي 39 هدفًا.