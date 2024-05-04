الامارات | الكشف عن حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي "الكونفيدرالية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نادي الزمالك المصري بطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة التي تجمعه مع نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، المقرر إقامتها يوم 12 مايو الجاري في المغرب.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك المصري اليوم السبت، أن الخطاب الذي تلقاه من "كاف" تضمن أن طاقم التحكيم يتكون من، الكيني بيتر واويرو كاماكو، حكما للساحة، ويعاونه مواطناه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما رابعا.

وأضاف: "يتواجد التونسي هيثم قيراط حكماً للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا".

واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

وسوف تُقام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي باستاد القاهرة الدولي 19 مايو الجاري.