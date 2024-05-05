ليفربول يلحق رقمًا سلبيًا تاريخيًا بـ توتنهام في الدوري الإنجليزي

ألحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رقمًا سلبيًا تاريخيًا بنظيره توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وتعد هذه الخسارة الرابعة على التوالي لفريق توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي منذ 20 عامًا.

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توتنهام خسر أمام نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل لا شيء، ثم آرسنال بثلاثية مقابل هدفين، ثم تشيلسي بهدفين نظيفين، وفي الأخير توتنهام برباعية مقابل هدفين.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 35 مباراة خلال الموسم الحالي.

ويستعد توتنهام لمواجهة نظيره بيرنلي، في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري.