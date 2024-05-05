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ليفربول يلحق رقمًا سلبيًا تاريخيًا بـ توتنهام في الدوري الإنجليزي

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توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد

توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد

ألحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رقمًا سلبيًا تاريخيًا بنظيره توتنهام، في بطولة الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وتعد هذه الخسارة الرابعة على التوالي لفريق توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي منذ 20 عامًا.

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توتنهام خسر أمام نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل لا شيء، ثم آرسنال بثلاثية مقابل هدفين، ثم بهدفين نظيفين، وفي الأخير توتنهام برباعية مقابل هدفين.

 

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 35 مباراة خلال الموسم الحالي.

 

ويستعد توتنهام لمواجهة نظيره بيرنلي، في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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