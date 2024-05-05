بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام بفوز الريدز بنتيجة 4-2، حيث سجل محمد صلاح هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

وبهذا الهدف عاد صلاح لقائمة أفضل 5 هدافين في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1.هالاند (مانشستر سيتي) - 25 هدفا

2.كول بالمر (تشيلسي) - 21 هدفا

3.إيزاك (نيوكاسل) - 20 هدفا

4.أولي واتكينز (أستون فيلا) - 19 هدفا

5.محمد صلاح (ليفربول) - 18 هدفا

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الإثنين، بمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

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