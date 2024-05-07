"أن بي أيه": تمبروولفز يجدد تفوقه على ناغتس و43 نقطة لبرونسون مع نيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: جدّد مينيسوتا تمبروولفز تفوقه على دنفر ناغتس حامل اللقب وفاز عليه 106 80 الإثنين وتقدم 2 0 في سلسلة الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما سجل جايلن برونسون 43 نقطة وقاد نيويورك نيكس للفوز على أنديانا بايسرز 121 117 في المباراة الافتتاحية للمنطقة الشرقية.

في دنفر، قدّم تمبروولفز أداء دفاعياً صلباً سمح له بالعودة فائزا قبل استضافته المباراتين التاليتين.

ومنع الفريق الضيف أصحاب الأرض من فرض أسلوبهم الهجومي بفضل دفاع ثابت لا يكلّ ومتحرك لمحاولة منع أي رمية، ما دفع ناغتس إلى خسارة الكرة 16 مرة، في حين اكتفى نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بـ 16 نقطة.

وعلى غرار اللقاء الأوّل، فرض أنتوني إدواردز نفسه نجماً في صفوف فريقه بتسجيله 27 نقطة، متساوياً مع زميله كارل أنتوني تاونز، وسمح لنفسه بالاستعراض بسلة ساحقة قبل نهاية الشوط الاول، ليمنح التقدم لفريقه بفارق كبير 61 35.

ولعب تاونز دوراً محورياً تحت السلة بالتقاطه 12 متابعة، رغم غياب لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير لاسباب شخصية، في حين اشارت عدة وسائل إعلام أن السبب عائد إلى ولادة ابنه.

وبعدما سحق فينيكس صنز 4 0 في الدور الاول، لم يذق تمبروولفز الذي وصل إلى نهائي المنطقة مرة واحدة في خلال 35 عاماً، طعم الخسارة في الـ "بلاي أوف" هذا الموسم.

وفي الشرقية وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، تألق برونسون في الربع الاخير وسمح لفريقه نيكس بالفوز على بايسرز خلال المباراة الاولى في السلسلة.

وسجل برونسون 43 نقطة، منها 21 في الربع الرابع، إضافة إلى 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة ليتخطى حاجز الـ 40 نقطة للمباراة الرابعة توالياً.

وأضاف دونتي ديفينتشينتسو 25 نقطة وجوش هارت 24 إلى 13 متابعة و8 تمريرات حاسمة، في مباراة لم يتمكن خلالها أي من الفريقين من التقدم بأكثر من 9 نقاط.