تعرف على فرص فرق المحترفين للصعود إلى الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء في الرابعة ونصف عصراً، منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين، حيث تقام مباراة وحيدة والتي تجمع بين السكة الحديد وبتروجت .

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية فرص الفرق للصعود إلى الدوري الممتاز :

1- في حالة تساوي غزل المحلة مع حرس الحدود في النقطة 49 «خسارة الغزل وتعادل الحرس» يصعد غزل المحلة ثانيًا بفارق الأهداف عن حرس الحدود الثالث إلا لو خسر غزل المحلة بفارق 3 أهداف يصبح الحرس ثانيًا والغزل ثالثًا.

2- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا عند النقطة 48 «خسارة الحرس وفوز لافيينا»، يصعد لافيينا ثالثًا بفارق الأهداف.

3- في حالة تساوي حرس الحدود مع وادي دجلة عند النقطة 48 «خسارة الحرس وفوز دجلة» يصعد وادي دجلة بفضل فارق الأهداف.

4- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا ووادي دجلة عند النقطة 48 «خسارة الحرس مع فوز وادي دجلة ولافيينا»، يتم عمل جدول ثلاثي للمواجهات بينهم ليصبح الترتيب لافيينا ثالثًا برصيد 4 نقاط، حرس الحدود رابعًا نقطتان، وادي دجلة خامسًا بنقطة واحدة ويتأهل لافيينا.

5- في حالة تعادل حرس الحدود يرفع رصيده إلى 49 نقطة ويخرج لافيينا ووادي دجلة من الحسابات حتى لو حقق كل منهم الفوز في مباراته الأخيرة.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد الجولة الثامنة :

1- بتروجت 61 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة