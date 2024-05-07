موعد مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان اليوم في إياب نصف نهائي الأبطال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى،في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، في المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

النادي الألماني نجح في التفوق ذهابًا بهدف دون رد من توقيع نيكلاس فولكروج.

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب نظيره برشلونة بمجموع المباراتين 6-4، فيما أطاح بوروسيا دورتموند بمنافسه أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة .

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديز.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيتينا - فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني إيدن ترزيتش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - هوميلس - شلوتيربيك - ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر - إيمري تشان - جوليان براندت.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - جادون سانشو - كريم أديمي.

القناة الناقلة

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.