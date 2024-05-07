فيفا يقرر إيقاف قيد النادي المصري.. صدمة قوية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارًا رسميًا بإيقاف النادي المصري البورسعيدي عن القيد لمدة 3 فترات انتقالية.

يأتي ذلك بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي السابق.

وحاولت إدارة نادي المصري البورسعيدي، حل الأزمة خلال الساعات الماضية، مع رامي البدوي ووكيله، بسبب مستحقاته التي تقدر بنحو نصف مليون دولار.

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واقترحت إدارة النادي المصري، تقسيط المستحقات وحل الأمر بشكل ودي مع اللاعب التونسي.

البدوي كان قد حصل على حكم بأحقيته في الحصول على 560 ألف دولار من النادي المصري، بعد قيام الأخير يفسح عقده من طرف واحد، في نهاية فترة الانتقالات بالمصري، مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يشارك البدوي في أي مباراة رفقة النادي المصري البورسعيدي، وانتقل إلى صفوف الإفريقي التونسي في يناير 2022.