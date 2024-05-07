قائمة ريال مدريد لمباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. غياب ألابا وعودة كارفاخال

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قائمة الملكي لخوض مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تعادل مع بايرن ميونخ، في ألمانيا بهدفين لمثلهما، في ذهاب الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا.. موعد مباراتي الزمالك ضد بروكسي والاهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر

وتشهد قائمة ريال مدريد، عودة الدولي الإسباني داني كارفاخال، بعد غيابه في لقاء الذهاب بسبب عقوبة الإيقاف، حيث لعب مكانه، لوكاس فاسكيز.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد، دافيد ألابا المصاب الذي لم يتعاف حتى الآن من جراحة الرباط الصليبي.

وضمت قائمة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كل من:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، كيبا.

الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

الوسط : بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم : فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.