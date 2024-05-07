عودة حارس الزمالك للتدريبات الجماعية قبل مواجهة نهضة بركان

عاد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك صبحي في تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التقسيمة الفنية قبل مواجهة نهضة بركان.

وكان حارس الزمالك يعاني من إصابة بمزق في العضلة الضامة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الماضية.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في إطار منافسات ذهاب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو االجاري على أرضية ملعب استاد بركان البلدي.

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وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.