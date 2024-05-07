بتسديدة صاروخية.. عمر كمال يسجل أول أهدافه مع الأهلي (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عمر كمال عبد الواحد، أول أهدافه مع المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول، سدد عمر كرة صاروخية على يمين حارس الاتحاد السكندري ليضيف ثالث أهداف الأهلي.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف رضا سليم الهدف الثاني في الدقيقة 32 قبل أن يضيف الوافد الجديد الثالث.

وانضم عمر كمال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من مودرن فيوتشر، في صفقة انتقال حر.

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