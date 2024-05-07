سلحفاة في ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفردين في الجهاز الفني للنادي الأهلي على أرض الملعب وأحدهما يحمل سلحفاة.

وجاء ذلك أثناء احماءات فريقي الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 3-0، بأقدام وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال.

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