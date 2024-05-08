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كاف يحسم جدل مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

أصدر ناديي المصري البورسعيدي، وإنبي اليوم الثلاثاء، بيانات رسمية، يؤكدون فيها حقهم في المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وقال نادي إنبي في بيانه الرسمي : «وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الأفريقية ، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة ، وحال الإستقرار على إرسال نتائج الدور الأول “الجولة 17” لمسابقة الدورى” إنــبى يتأهل رسمياً لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025 ».

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وأكد أيضًا مجلس المصري بأنه يتمسك بحقه في المشاركة بالبطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد في لائحة من قبل أن الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا ستحدد بنهاية شهر يونيو.

وكان قد طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بأن يتم اعتماد نتيجة ترتيب الأندية في بطولات أفريقيا بنهاية شهر يونيو المقبل.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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