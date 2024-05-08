"المحكمة 4 بيبان".. كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من فوز الأهلي على الاتحاد؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز.

وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من هزيمة الأهلي الكبيرة على الاتحاد، حيث نشرت أحدى الصفحات الساخرة "كوميك" من فيلم أبو العربي، والفنان هاني رمزي يقول لوحيد سيف: "شكرا على البضاعة الرايقة دي" (في إشارة لإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد).

ونشرت نفس الصفحة كوميك من فيلم "القط والفأر" والفأر يضع يده على فمه وهو يبتسم، وكتب عليها: "المحكمة أربع بيبان" (في إشارة لنتيجة فوز الأهلي على الاتحاد).

وفي لقطة ساخرة من فيلم "الجزيرة" نشرت الصفحة صورة لخالد صالح وهو يقول لأحمد السقا: "يسطا مش عشان لابس قناع تبقى مختفي طول الماتش، أنت فاهم الموضوع غلط" (في إشارة لحسين الشحات).

وإلى كوميك من فيلم "عسكر في المعسكر"، حيث يقول الفنان محمد شرف (الأهلي)وهو يقول "للزمالك": "ما تكمل جميلك وتباصي أبو الفتوح".

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