ملف رياضة الخليج 365.. رباعية الأهلي.. تأهل دورتموند.. وسبب استبعاد معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها فوز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية، وتأهل بوروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسبب استبعاد معلول وتاو من قائمة الأحمر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

الأهلي يضرب الاتحاد السكندري برباعية في الدوري

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

للمرة الثالثة في التاريخ.. دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كولر يوضح سبب استبعاد علي معلول وتاو من مباراة الاتحاد

أعرب المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طبيب الأهلي يوضح حالتي ربيعة وكوكا بعد مباراة الفوز على الاتحاد السكندري

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحالة الطبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، عقب مباراة الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رغم عدم الإعلان رسميًا.. إنبي يثير الجدل بشأن تأهله إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/25

أثار نادي إنبي الجدل بإعلان تأهله رسميا إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024/25، رغم عدم وجود أي موقف رسمي من أي جهة مختصة حتى الآن..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا