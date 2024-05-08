أول تعليق من إنريكي عقب توديع دوري الأبطال: كرة القدم غير عادلة

ياسر رشاد - القاهرة - أدلى لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بتصريحات عقب الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند مساء أمس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى باريس سان جيرمان الهزيمة ذاتها أمام بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي البطولة، بهدف دون رد، مثلما حدث في الذهاب.

وفشل باريس سان جيرمان بذلك في بلوغ النهائي، حيث تأهل بوروسيا دورتموند إلى تلك المرحلة من البطولة وينتظر الفائز من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ.



وقال لويس إنريكي تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "عندما تكون النتيجة كذلك، نعم يكون الأمر صعبًا بالطبع، إنها مباراة متقاربة".

وأضاف: "ولكن لأكون صادقًا، أعتقد أنه يتعين علينا الفوز بالمباراة، لقد كانت لدينا 31 تسديدة، 4 تسديدات في العارضة، كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان".

وواصل: "تهانينا لـ بوروسيا دورتموند، إنه فريق عظيم، وآمل أن يتمكن من الفوز بالنهائي، نحن في لحظة حزينة، مهمتنا هي أن نحاول خلق شئ ما".



وأردف: "نحن بحاجة لخلق شيء مميز وفي العام المقبل سنحاول الفوز بالبطولة، كرة القدم لعبة غريبة، وأحياناً غير عادلة، لم نتمكن من التسجيل رغم كم التسديدات الذي كان لدينا، لكنك تفوز بالمباريات من خلال تسجيل الأهداف، وليس من خلال التسديد في العارضة".

واستمر: "أنا سعيد بما رأيته من فريقي، روح حقيقية، الفريق الذي قدم كل شيء، كان الجمهور لا يصدق، آمل أن يكون لدينا هذا العمل الجماعي للمضي قدمًا".

واختتم: "لقد أحببت ما أظهره اللاعبون في المباراتين، بكل تأكيد هناك أشياء يجب تحسينها، وسيكون ذلك هو تركيزنا في الموسم المقبل، إذا كان هناك أي شيء يستحق اللوم، فهو الحظ الذي كان ضدنا".