أبوظبي تجني 300 مليون دولار سنوياً من سباق الفورمولا-1

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: أكد تقرير أن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الذي يقام شتاء كل عام في أبوظبي، يسهم من خلال عائدات إنفاق الحضور بأكثر من 1.16 مليار درهم (حوالي 300 مليون دولار) في اقتصاد الإمارة، وتتعلق هذه الأرقام بعام 2023 على وجه التحديد.

المكاسب الإماراتية تؤكد أن الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في الدول الخليجية أصبحت كنزاً سياحياً واقتصادياً، وذلك بعد سنوات من الإنفاق على البنية التحتية الرياضية، ودخلت دول الخليج، وتحديداً السعودية، والإمارات، والبحرين مرحلة الحصاد الاقتصادي من تنظيم البطولات العالمية، وخاصة سباق الفورمولا-1 الذي يقام في جدة بالسعودية، وصخير في البحرين، وأبوظبي بالإمارات.

وقد كشفت شركة "إثارة"، الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، عن نجاح السباق في تحقيق إيرادات تجاوزت 1.16 مليار درهم لاقتصاد الإمارة في عام 2023 من خلال عائدات إنفاق الحضور، ما يؤكد جاذبية أبوظبي بوصفها وجهة ترفيهية وسياحية في مجال الرياضة.

ويترقب العالم تنظيم النسخة 16، من سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 في حلبة مرسى ياس بجزيرة ياس الواقعة في إمارة أبوظبي.

المشجعون.. ماذا ينتظرهم؟

وتشهد تجربة المشجعين لنسخة 2024 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 إتاحة الفرصة أمام الجماهير للركض على مسار حلبة مرسى ياس يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، قبل انطلاق منافسات السباق الختامي خلال عطلة الأسبوع، عبر فعالية "Run #AbuDhabiGP"، المستوحاة من فعالية "تدرب في ياس" التي استقطبت أكثر من مليون مشارك في أنشطة الجري والمشي وركوب الدراجات على مسار الحلبة منذ إطلاقها.

وسيتمكن المشجعون مرة أخرى من الوصول إلى حلبة مرسى ياس في يوم عطلة الأسبوع الذي اختاروه للسباق، لحضور حفل يا سلام لما بعد السباق في تلك الأمسية، بالإضافة إلى تذكرة مجانية ليوم واحد إلى أي من حدائق الترفيه والمغامرات في جزيرة ياس خلال فترة سبعة أيام، والتي تتضمن عالم فيراري جزيرة ياس وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس وياس ووتر وورلد.

أبوظبي وجهة سياحية

ويعد ذلك جزءاً من برنامج باقة ياس الشاملة Yas All In ، التي استقطبت 19 ألف زائر إلى الحدائق الترفيهية في جزيرة ياس، مع حضور 5500 زائر إلى متحف اللوفر أبوظبي خلال أسبوع السباق في عام 2023، مؤكداً على الأهمية المتزايدة للعاصمة الإماراتية باعتبارها وجهة سياحية ورياضية راقية.

وعلق سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في "إثارة": "يواصل سباق جائزة أبوظبي الكبرى تقديم الأجواء المشوقة والمميزة من خلال الجمع ما بين كبار المنافسين في سباقات السيارات وعدد من أكبر نجوم الموسيقى في العالم، ما يضع المعايير لأكبر تجربة رياضية وترفيهية في المنطقة، مع تقديم عروض ترفيهية فريدة طوال عطلة الأسبوع".

وأضاف: "تعمل إثارة من جديد على تقديم تقويم كامل للأحداث الحائزة على جوائز، ونحن على استعداد مرة أخرى لتقديم عروض مذهلة لمشجعينا والوفاء بوعد علامتنا التجارية بجعل اللحظات مهمة. وتضع جزيرة ياس وأبوظبي معايير أعلى أكثر من أي وقت مضى، حيث تستقطب آلاف الزوار الدوليين من الراغبين بتجارب سياحية مميزة وحضور فعاليات رياضية وترفيهية كبرى إلى هذا المركز الإقليمي.

