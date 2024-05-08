نيوكاسل ينافس اليونايتد على جوهرة كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة ذي صن البريطانية ان نادي نيوكاسل يونايتد دخل في المنافسة مع نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي من احل ضم نجم فريق كريستال بالاس مايكل اوليسي .

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي يرغب في ضم مايكل اوليسي الذي ظهر بشكل رائع في مباريات كريستال بالاس هذا الموسم وكان احد اهم نجوم الفريق اللندني في المباراة التي اكتسحوا فيها مانشيستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لاشىء الاسبوع الماضي.

وقالت صحيفة ذي صن : تلقت جهود مانشيستر يونايتد لضم نجم نادي كريستال بالاس ضربة قوية بعدما تقدم نادي نيوكاسل يونايتد بعرض واضح لنادي كريستال بالاس أكد فيه استعداده لدفع ٦٠ مليون جنية استرليني لضم اوليسي وهو المقابل المالي الذي طلبه نادي كريستال بالاس لبيع الاعب .

وأضافت الصحيفة : ملاك مانشيستر يونايتد بقيادة السير جيم راتكليف ومجموعة inos كانوا يرغبون في تخفيض قيمة الصفقة الا ان تألق الاعب في الأسابيع الأخيرة دعا كريستال بالاس إلى التمسك بقيمة ٦٠ مليون جنية استرليني لاتمام الصفقة .

واشارت ذي صن إلى ان نادي كريستال بالاس نجح في الصيف الماضي في التمسك بنجمه مايكل اوليسي بعدما كان محط أنظار نادي تشيلسي الذي كان على استعداد لسداد ٥٠ مليون جنية استرليني وهو ما رفضه كريستال بالاس.