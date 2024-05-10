اخبار الرياضه

كلوب: تفاجأت من غياب صلاح عن القائمة المختصرة لجائزة لاعب العام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، على دهشته الكبيرة من عدم تواجد، نجم الفريق محمد صلاح في القائمة المختصرة، للمرشحين للفوز بجائزة لاعب العام في .

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أمس الخميس عن القائمة النهائية المرشحة للفوز، بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2023-2024 بالدوري الإنجليزي.

وشهدت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة، تواجد 8 لاعبين وهم "فيل فودين (مانشستر سيتي)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، إيزاك (نيوكاسل يونايتد)، أوديجارد (أرسنال)، ديكلان رايس (أرسنال)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كول بالمر ()، أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره أستون فيلا، يوم الإثنين المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ37 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تفاجأت من عدم تواجد صلاح في القائمة المختصرة، للفوز بجائزة لاعب العام بالدوري الإنجليزي".

وأضاف: "من الصعب أن نرى خسارة أرسنال ومانشستر سيتي معاً، ولكن ننتظر ليوم الإثنين المقبل لنشاهد ما سيحدث، ولكن بكل تأكيد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ليس في صدارة أولوياتنا في الوقت الحالي".

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 78 نقطة جمعهم من 36 مباراة خاضهم بالمسابقة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا