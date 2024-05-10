حسام حسن وجهاز منتخب مصر يحضر مباراة سيراميكا وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حرص حسام حسن مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون على حضور مباراة سيراميكا كليوبترا أمام طلائع الجيش، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

حسام حسن وجهاز منتخب مصر

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بعد خطاب المرسل من اتحاد الكرة.

جاء ذلك بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و١٠ يونيو، أو ٧ و١١ يونيو لمنح لاعبي المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.



وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلا ٧ على أن تقام مباراة غينيا بيساو في موعدها يوم ١٠ يونيو.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موعد الأجندة الدولية القادمة، والتي ستكون خلال الفترة من الثالث وحتى الحادي عشر من شهر يونيو المقبل.



ويخوض منتخب مصر مباراته أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في أجندة يونيو، تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، الذي تولى المهمة في شهر فبراير الماضي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت الإطاحة به عقب النتائج المخيبة للفراعنة في أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.