صلاح ينتزع لقب الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في رفع رصيده التهديفي في دوري أبطال أوروبا إلى 45 هدفاً، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لنجوم قارة أفريقيا في البطولة الأوروبية.

الإيفواري ديدييه دورغبا نجم تشيلسي السابق يحتل المركز الثاني برصيد 44 هدفاً، وهو من أهم أساطير القارة السمراء في ملاعب أوروبا، كما أن أسطورة الكاميرون والعديد من الأندية الأوروبية صامويل إيتو يملك في رصيده 30 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، ويحل ثالثاً، مما يعني أن صلاح يمكنه الابتعاد باللقب خلال المراحل المقبلة، خاصة أن دروغبا وإيتو اعتزلا كرة القدم منذ سنوات.

ليفربول يواصل التألق في دوري الأبطال

وجاء هدف صلاح الذي رفع به رصيده التهديفي في دوري أبطال القارة العجوز للهدف 45 خلال مواجهة ليفربول مع بولونيا الإيطالي بملعب الأنفيلد، وهي المواجهة التي انتهت بهدفين نظيفين للفريق الإنكليزي، وسجل الهدف الأول ماك أليستر، ليواصل الريدز رحلة دوري الأبطال بنجاح كبير، فقد حققوا الفوز في المباراة الأولى على ميلان.

موسم جديد أكثر توهجاً

يذكر أن صلاح يقدم مع ليفربول موسماً جديداً أكثر توهجاً، فقد سجل وصنع 10 أهداف في 9 مباريات حتى الآن، بواقع 6 أهداف، و 4 تمريرات حاسمة في جميع البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

كما حقق صلاح رقماً آخر في دوري الأبطال الأوروبي بعد تسجيله هدفاً في بولونيا الإيطالي مساء الأربعاء، فقد أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي يسجل في 5 مباريات متتالية بدوري الأبطال بملعب الأنفيلد.

سقوط ريال مدريد

سقط ريال مدريد أمام مضيفه ليل الفرنسي بهدف نظيف، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.