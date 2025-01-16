شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك وبنتايج تحت مقصلة الرحيل في الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يواجه البولندى كونراد ميشالاك لاعب الزمالك المجهول في النادى خاصة أن مصيره لم يتحدد مع القلعة البيضاء بعد استعارته لنهاية الموسم بسبب المردود الفني الضعيف الذى ظهر عليه ولم يلبى طموحة الإدارة والجماهير.

وتتوفر رغبة كبيرة لدى مسئولي الزمالك فى قطع إعارة اللاعب ولكن مسئولي أحد السعودى اشترطوا موافقة اللاعب على العودة مرة أخرى، خاصة أنه لم يحصل على مستحقاته المالية، حيث تقاضى 73 ألف دولار فقط منذ قدومه فى الانتقالات الصيفية الماضية.

عقد ميشالاك مع أحد السعودى يبلغ مليون و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار.

كونراد ميشالاك أكد أنه لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.

نفس الحال ينطبق على المغربى محمود بن حيث استقر مسئولو نادى الزمالك على إعادة التفاوض مع نظرائهم فى سانت إتيان الفرنسي لتخفيض قيمة بند الشراء الذى يسمح للنادي الأبيض بشراء المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق، ويبلغ مليون دولار، ما يوازى قرابة 50 مليون جنيه مصري.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند الشراء فى عقد المغربي محمود بنتايك لاستكمال رحلته مع القلعة البيضاء، ولكن ارتفاع قيمة تفعيله التى وصلت إلى مليون دولار دفع الأبيض إلى الاستقرار على إعادة التفاوض عليه مع النادى الفرنسى،ليصبح الأمر متوقف عليهما مما يجعل مصير اللاعب مجهول في القلعة البيضاء.