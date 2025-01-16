شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وحرس الحدود في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك بقيادة السويسرى جروس، في الرابعة عصر اليوم الخميس، تحديا جديدا أمام حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثامنة لمسابقة دورى NILE.



أرقام الزمالك وحرس الحدود

يملك فريق الزمالك 14 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.

فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فيما حقق حرس الحدود فوزاً بثلاثية دون رد على طلائع الجيش في الجولة الأخيرة بينما ودع بطولة كأس مصر بالخسارة من إنبى بهدف دون رد في دور الـ"32" بأخر ظهور للفريق.

ومن جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا في إستعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

في المقابل، يتطلع محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك اليوم للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق بنجومه المتميزين أمثال فوزى الحناوى ومحمد مجلى وايميكا ايزى ومحمود الزنفلى.