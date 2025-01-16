شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح زايد وأحمد نادر حواش فى هجوم إنبى أمام الإسماعيلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، بعد قليل على استاد بتروسبورت، فى إطار افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وجاء تشكيل إنبى أمام الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: محمد سمير، محمد حامد، أحمد صبيحة، مصطفى شكشك

الوسط: مصطفى دويدار، مودى ناصر، أحمد العجوز، محمد شريف، أحمد نادر حواش

الهجوم: صلاح زايد

البدلاء: رضا السيد - محمد اوسام - احمد جمال - تيندرى مونوفو - حسام ايفونا - رفيق كبو - احمد اوفا - خالد احمد حسن - شيكو محارب

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، عماد حمدى، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد خطارى، إيريك تراورى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى

الهجوم: حسن صابر

البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، محمد بيومى، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله محمد، عمر القط، مروان حمدى، نادر فرج، عبدالرحمن كتكوت.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما أطاح فريق إنبى بنظيره حرس الحدود بهدف نظيف في نفس الدور.