موعد مباراة الأهلى القادمة ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الخميس، الاستعداد لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري .



وبدأ كولر الاستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها هامة لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.

وتأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأورلاندو فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.