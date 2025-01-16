تغيير مواعيد ومكان تدريبات منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد

نجح خالد فتحي رئيس بعثة منتخبنا الأول لكرة اليد في بطولة العالم في كرواتيا في تعديل مواعيد ومكان تدريبات منتخبنا بعد تواصله مع اللجنة المنظمة ومتابعة شكوي الجهاز الفني واللاعبين بسبب بعد مسافة ملعب التدريب الذي كان يحتاج لحوالي60 دقيقة بالحافلة للوصول الي ملعب التدريبات من فندق الإقامة وهو ما يضيع الجهد والوقت معا .

و تواصل رئيس البعثة بالتفاهم مع اللجنة المنظمة التي استجابت للشكوي ونقلت تدريبات منتخبنا الي ملعب قريب جدا علي بعد 15 دقيقة فقط من فندق الإقامة وهو ما كان له بالغ الأثر الجيد لدي الجميع وتسبب في حالة الارتياح لدي بعثتنا .

ويواصل اليوم منتخبنا تدريباته استعدادا للبحرين غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين " كرواتيا والدنمارك والنرويج " خلال الفترة من 14 يناير وحتي 2 فبراير