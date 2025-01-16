شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك أمام الحرس في الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الرابعة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام بإستاد القاهرة.

ويغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود فى مباراة اليوم كلا من أحمد حمدى، ناصر ماهر، محمد عبد الشافى، مصطفى الزنارى ومحمد حمدى للإصابة ، بينما يغيب سيف جعفر، و زياد كمال، ومحمد عاطف لأسباب فنية.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في مباراتين، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة، و الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

ويدرس جروس تثبيت تشكيل الزمالك امام حرس الحدود ، حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع حسام عبد المجيد ،عمر جابر، أحمد فتوح، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش، وفيما يخص خط الوسط فمن المتوقع الاعتماد على نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وعبدالله السعيد، وفى الهجوم حسام أشرف، مصطفى شلبى بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو