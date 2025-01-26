شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز يبحثان عن الهدف الثالث والنتيجة ما زالت 2 - 2 بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز وأصبحت النتيجة هي التعادل 2-2.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف التقدم وتعرض حسين الشحات لإصابة نتيجة صدام مع أحد لاعبي بيراميدز ، وتلقى الشحات العلاج وواصل المشاركة في المباراة.

واصل الأهلي الضغط وأرتكب أحمد الشناوي حارس بيراميدز أحمد الشناوي خطأ فادح بعدما أعاد كرة حاول ابعادها عن مرماه ووصلت إلى إمام عاشور لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك ، وتعرض أحمد الشناوي لإصابة نتيجة صدام مع امام عاشور وتلقى العلاج وواصل المشاركة.

استعاد بيراميدز نشاطه الهجومي وضغط على مرمى الأهلي ، وسجل رامي ربيعة مدافع الأهلي هدف "ذاتي" بالخطأ في مرمى فريقه من ركنية محمد حمدي ليسجل بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة 18.

واصل بيراميدز هجماته على مرمى الأهلي مُستغلاً تراجع الأهلي بشكل واضح، قبل أن ينشط الأهلي هجومياً وكاد حسين الشحات يسجل هدف التعادل بعدما راوغ وليد الكرتي بشكل رائع وسدد كرة قوية لكن أحمد الشناوي أنقذها.

واصل الأهلي الهجوم ، وأشهر محمود البنا بطاقة حمراء لأحمد توفيق لاعب بيراميدز في الدقيقة 41 بسبب العنف الشديد مع كريم الدبيس بعدما لجأ البنا لتقنية الفيديو .

حاول الأهلي تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير ثنائي للأهلي، حيث دفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بـ عمر كمال عبد الواحد بدلاً من مصطفى العش والسلوفيني جراديشار بدلاً من أكرم توفيق.

وضغط بيراميدز مرة أخرى على الأهلي، وأحتسب محمود البنا ضربة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 48 بعد عرقلة محمد هاني لإبراهيم عادل، سجل منها إبراهيم عادل الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 51 ، بعدها بثواني وفي الدقيقة 52 يسجل رامي ربيعة الهدف الأول للأهلي.

واصل الأهلي الضغط وسجل الوافد الجديد جراديشار الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 54 حيث استغل كرة مرتدة من مدافع بيراميدز علي جبر ليودع الكرة في شباك أحمد الشناوي في الدقيقة 54.

تبادل الفريقين الهجمات المتبادلة وشارك محمد مجدي أفشة في الدقيقة 72 بدلاً من كريم نيدفيد، ونال كريم حافظ بطاقة صفراء في الدقيقة 74 للخشونة مع امام عاشور.

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

ويجلس على "دكة" الأهلي كل من: عمر كمال وجيراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

وبذلك يظهر مصطفى العش أساسياً للمرة الأولى مع الأهلي بعد الانتقال للنادي رسمياً مساء الجمعة وشارك فى مران وحيد أمس، السبت.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : أحمد الشناوي _علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.

ويملك فريق الاهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدف وتلقت 4 أهداف فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.