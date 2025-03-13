قرابة 10 ملايين دولار.. فيفا يُخطر الأهلي بمكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بأن مكافآة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافآة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار ، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخراً أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

فيما نفى مصدر في الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن حصول النادي على مليوني دولار من "فيفا" بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وشدد المصدر على أن هذه المكافآة لم تُدرج ضمن لائحة مكافآت البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً حول العالم ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة ، أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وأنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الإرجنتينية ليونيل ميسي.

على جانب آخر، يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة التي كان مُقرراً لها ، الثلاثاء، ولم يحضرها الأهلي فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة ، وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن القرارات التي ستصدر من لجنة المسابقات

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء أمس ،الثلاثاء، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وأعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.