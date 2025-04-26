شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أيمن يتألق ويتوج بذهبية العرب فى الاسكيت للناشئين برقم قياسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

خطف الرامي المصري محمد أيمن الأضواء خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للرماية (فئة الاسكيت ناشئين)، والتي تستضيفها مصر على ميادين الرماية بالمركز الأولمبي بالمعادي، ونادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية.

ونجح محمد أيمن في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، مسجلًا رقمًا عربيًا جديدًا بلغ 119 طبقًا من أصل 125، ليضع اسمه بين كبار الرماة العرب في هذه الرياضة الواعدة.

وحل في المركز الثاني السعودي نايف سعيد المطيري، بينما جاء المصري أمية أشرف فاروق في المركز الثالث، لتؤكد النتائج سيطرة مصرية-سعودية على منصات التتويج في فئة الناشئين.

نتائج منافسات الفرق – رجال:

المركز الأول: الكويت (سعود عبدالرحمن، محمد نايف، عبدالعزيز السعد).

المركز الثاني: مصر (عمر هشام، سركيس كريكور، سيف الله محمد محمود).

المركز الثالث: البحرين (تمار علي، خالد وليد، حسن ماجد).



نتائج منافسات فردي – رجال:

المركز الأول: عبدالعزيز السعد – الكويت.

المركز الثاني: ناصر صالح العطية – قطر.

المركز الثالث: تمار علي الوطاه – البحرين.

نتائج منافسات فردي – سيدات:

المركز الأول: ريم الشرنشي – قطر.

المركز الثاني: شهد أشرف – مصر.

المركز الثالث: عائشة أحمد – قطر.



نتائج نهائيات مسابقة 10م مسدس مختلط:

المركز الأول (الذهبية): مصر.

المركز الثاني (الفضية): مصر.

المركز الثالث (البرونزية الأولى): البحرين.

المركز الثالث (البرونزية الثانية): الكويت.



ويشارك في البطولة 19 دولة عربية هي: مصر (البلد المضيف)، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.

وقد شهدت البطولة منافسات قوية وأداءً متميزًا من جميع المشاركين، ما يعكس تطور مستوى رياضة الرماية في الدول العربية، ويؤكد على أهمية دعم الناشئين والكوادر الرياضية الصاعدة، بما يعزز حضور الوطن العربي في المحافل الرياضية الدولية مستقبلاً.