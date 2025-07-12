الامارات | فينغر يدافع عن كأس العالم للأندية: «بطولة مذهلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض أرسين فينغر الانتقادات التي وجهها يورغن كلوب لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم الموسعة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بمشاركة 32 فريقاً، وقال إنها «بطولة مذهلة»، مؤكداً الدعم الذي تلقته من الفرق المشاركة واللاعبين والمدربين.

ووصف كلوب، مدرب ليفربول السابق، توسيع البطولة وإقامتها في الصيف بأنها «أسوأ فكرة على الإطلاق»، في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية قبل أسبوعين. وعارض فينغر، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، هذه التصريحات أمس، خلال إحاطة مجموعة الدراسات الفنية التابعة للاتحاد الدولي للعبة في نيويورك.

وقال فينغر: «لكل شخص الحق في إبداء رأيه، وأنا لا أشارك يورغن كلوب رأيه إطلاقاً، أشعر بأن كأس العالم للأندية كانت ضرورية».

وأضاف «إذا سألتم جميع الأندية المشاركة في هذه البطولة، فأنا متأكد تماماً أنها جميعاً ستتفق على الرغبة في تكرارها. هذه هي الإجابة المثلى».

وأشار فينغر أيضاً إلى أرقام الحضور المرتفعة غير المتوقعة كدليل على نجاح البطولة. وأضاف «السؤال الحاسم هو: هل تعجب (البطولة) الجمهور؟ كانت توقعات الحضور منخفضة، لكنها في الواقع كانت أعلى بكثير. الإجابة موجودة».

ومنحت البطولة الفرصة لـ«فيفا» لاختبار استعداداته لكأس العالم 2026، التي ستقام في أميركا الشمالية.

وأقر فينغر بأن حرارة الصيف في الولايات المتحدة تشكل تحديات، لكنه قال إن «فيفا» استخلص دروساً قيّمة لمعالجة هذه المشكلات.

وتابع: «كانت الحرارة في بعض المباريات مشكلة.. حاولنا التغلب عليها بمنح اللاعبين فترات راحة خلال المباراة، ورش الملاعب بين الشوطين. تعلمنا الكثير في هذا الجانب».

وأشار إلى أورلاندو كواحد من الملاعب التي كانت ظروف أرضيته صعبة، مع أنه أشاد بجودة ملاعب العشب الطبيعي بشكل عام. وقال إن أرضية ملعب فيلادلفيا ستكون معياراً للمسابقات المستقبلية في الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى المستقبل، قال فينغر إن «فيفا» يدرس استخدام ملاعب مغطاة في مدن مثل أتلانتا ودالاس ولوس أنجلوس وهيوستن لاستضافة المباريات المبكرة في بطولة العام المقبل.

وكشف أيضاً أن محللي «فيفا» درسوا تأثير الحرارة في أداء اللاعبين، ووجدوا أن درجات الحرارة التي تزيد على 35 درجة مئوية تؤثر في الركض السريع أكثر من إجمالي المسافات المقطوعة.

وأكمل: «بالتأكيد في العام المقبل، سيكون هناك المزيد من الملاعب المسقوفة، لأننا سنضطر إلى التزام جدول البث التلفزيوني. نحن نتعلم كيف نكون أكثر استعداداً للتعامل مع هذه الظروف».

وتختتم منافسات كأس العالم للأندية الأولى التي يشارك فيها 32 فريقاً غداً الأحد، بلقاء باريس سان جيرمان مع تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.