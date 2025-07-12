الامارات | كايسيدو يسابق الزمن للحاق بنهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، موسيس كايسيدو، سباقاً مع الزمن، للمشاركة مع ناديه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، غداً الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وتدرب اللاعب الإكوادوري الدولي، الذي تعرض لإصابة في الكاحل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي فاز فيها تشيلسي 2-صفر على فلومينينسي البرازيلي، الثلاثاء الماضي، بالدور قبل النهائي للمسابقة، مع زملائه في الفريق بمدينة نيويورك، أول من أمس.

وتأتي عودة كايسيدو للتدريبات لتشكل دفعة معنوية للإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، حيث يبدو من غير المرجح أن يكون لاعب خط الوسط الآخر، البلجيكي روميو لافيا، متاحاً للمشاركة.

وغاب لافيا عن مباراتي تشيلسي الأخيرتين بسبب معاناته من إصابة عضلية، ولم يشارك في الجزء المفتوح لوسائل الإعلام من الحصة التدريبية، التي جرت أمس على ملعب نيويورك ريد بولز سبورتس إلوستريتد.

وقد يكون وجود كايسيدو حاسماً في سعي تشيلسي لتحييد خطر هجوم باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب (ميتلايف) في نيو جيرسي.

وقدم كايسيدو (23 عاما) أداء رائعا طوال موسم دخل شهره الـ12، ويعدّ من بين أفضل لاعبي العالم في مركزه، لكن اللاعب يبدو متواضعاً حيال هذه الإشادات، حيث يرى أن الطريق لاتزال طويلة أمامه لبلوغ القمة.