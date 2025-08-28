عودة ميتوما الى تشكيلة اليابان لوديتي الولايات المتحدة والمكسيك

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : عاد جناح برايتون الإنكليزي لكرة القدم الياباني كاورو ميتوما الى تشكيلة منتخب بلاده الخميس لخوض المواجهتين الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وغاب ميتوما عن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 في حزيران/يونيو، إلا أنّه يعود الآن لخوض المواجهتين أمام المكسيك في أوكلاند في 6 أيلول/سبتمبر والولايات المتحدة في كولومبوس بعدها بثلاثة أيام.

وكان منتخب "الساموري" أول المتأهلين الى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل، بعدما حسم بطاقته في آذار/مارس الماضي.

وقال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو إن الوديتين ستمحنان بلاده فكرة جلية عن مونديال 2026، بما فيها السفر بين مدينتين مع فارق ثلاث ساعات بينهما.

وتابع "أعتقد أن خوض المباريات في الولايات المتحدة، والحصول على شعور مشابه ورفع الدافع لدى اللاعبين هما أمران مهمان لنا".

كما استدعى المدرب الياباني لاعب وسط ليفربول الإنكليزي النجم واتارو إندو إلى التشكيلة، إضافة الى تاكيفوسا كوبو وريتسو دوان من ريال سوسييداد الإسباني وأينتراخت فرانكفورت الألماني تواليا.

وتأهلت اليابان الى النهائيات عبر الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بعدما حسمت مقعدها قبل ثلاث جولات على النهاية، برصيد تهديفي بلغ 30 هدفا في حين دخل مرماها ثلاثة أهداف فقط في عشر مباريات.