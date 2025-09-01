دوناروما في طريقه إلى مانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : حُسِم انتقال الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي الإنكليزي بعدما وافق الأخير على دفع 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لباريس سان جرمان الفرنسي، وذلك وفق ما أفادت التقارير قبل ساعات معدودة على اقفال فترة الانتقالات الصيفية ليل الإثنين.

وسعى سان جرمان للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.

ووصل مشوار دوناروما مع سان جرمان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس"، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام الإنكليزي (فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح) ومن بعدها عن المراحل الأولى من الدوري الفرنسي.

وعَبَّر ابن الـ26 عاما عن احباطه بعد قرار استبعاده عن الفريق، قائلا على إنستغرام "شخص ما قرر أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءا من المجموعة ولا المساهمة في نجاحات الفريق. أنا محبط وحزين".

وتعاقد سان جرمان مع الحارس لوكا شوفالييه قادما من ليل ليكون بديلا للإيطالي الذي توجه إلى زملائه في سان جرمان بالقول إنهم "عائلتي الثانية"، قبل أن يشكرهم "على كل معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة".

ولعب دوناروما دورا حاسما في حملة سان جرمان الناجحة الموسم الماضي، إن كان محليا حيث أحرز ثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال، أو قاريا حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، لاسيما في ثمن النهائي ونصف النهائي أمام ليفربول وأرسنال الإنكليزيين. كما بلغ نهائي مونديال الأندية في نسختها الجديدة وخسر أمام تشلسي الانكليزي 0 3.

لكن منذ انضمامه إلى سان جرمان عام 2021 قادما من ميلان بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2026 وبراتب سنوي مقدر بـ12 مليون يورو (قرابة 14 مليون دولار) بعد اقتطاع الضرائب، تعرض كثيرا للانتقادات بسبب تدخلاته الهوائية غير الموفقة وعدم ثبات مستواه في اللعب بالقدم.