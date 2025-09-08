تصفيات مونديال 2026: ألمانيا تستعيد توازنها بشق الأنفس

الرياص - اسماء السيد - كولونيا (ألمانيا) : استعادت ألمانيا توازنها بفوز بشق الأنفس على ضيفتها إيرلندا الشمالية 3 1 الأحد في كولن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وبدا أن أبطال العالم أربع مرات آخرها عام 2014 في البرازيل، في طريقهم الى تحقيق فوز سهل عندما افتتحوا التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة عبر جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري، لكن الضيوف أدركوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بـ11 دقيقة بواسطة إيساك برايس (34).

وانتظر الألمان الذين غاب عنهم صانع ألعاب النادي البافاري جمال موسيالا بسبب الإصابة، الشوط الثاني لحسم النتيجة بهدفين للبديل لاعب وسط ماينتس نديم أميري (69) وصانع ألعاب ليفربول الإنكليزي فلوريان فيرتس (72).

وهو الفوز الأول لألمانيا في التصفيات بعدما استهلت مشوارها بخسارة مفاجئة امام مضيفتها سلوفاكيا 0 2 الخميس.

ونجح غنابري في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة من المنتقل حديثا الى نيوكاسل الانكليزي من شتوتغارت نيك فولتيماده فانطلق بسرعة من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس بايلي بيكوك فاريل قبل ان يلعبها ساقطة داخل المرمى الخالي (7).

وأدركت إيرلندا الشمالية التعادل بتسديدة "على الطاير" للاعب وسط وست بروميتش البيون الانكليزي برايس بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية لعبها لاعب وسط كريستال بالاس الانكليزي جاستن ديفيني الى القائم الثاني (34).

وتابعت ألمانيا أفضليتها في الشوط الثاني لكن دون أن ينجح مهاجموها في اختراق دفاع الضيوف، فلجأت الى التسديد من بعيد خصوصا عبر جناح شتوتغارت جايمي ليفلينغ الذي لعب الكرة بجوار القائم الايمن البعيد (59).

وأهدر فيرتس فرصة ذهبية عندما تلقى كرة على طبق من ذهب خلف الدفاع من القائد يوزوا كيميش فتابعها برعونة بيمناه أبعدها الحارس بيكوك فاريل قبل أن يشتتها الدفاع (67).

ونجحت ألمانيا في هز الشباك عندما استغل أميري، بديل فولتيماده، كرة عرضية للمدافع الايسر للايبزيغ دافيد راوم أساء الحارس بيكوك فاريل وخط دفاعه تقديرها فتهيأت امام جناح ماينتس القادم من الخلف دون رقابة فتابعها داخل المرمى الخالي (69).

وطمأن فيرتس الجماهير الألمانية بتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها قوية بيمناه وأسكنها على يمين الحارس بيكوك فاريل (72).

وفي المجموعة ذاتها، تابعت سلوفاكيا بدايتها القوية بفوز صعب وثمين على مضيفتها لوكسمبورغ بهدف وحيد سجله لاعب وسط ستوك سيتي الانكليزي توماس ريغو في الدقيقة الأخيرة.